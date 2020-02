Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Lecce di Liverani, le sue parole sulla Champions.

Arrivare in Champions? So che è difficile ma voglio vedere la consapevolezza nella mia squadra. Voglio vedere continuità, non solo 30 o 40 punti. La paura domani è che possiamo pensare che ci sono 40 mila spettatori ed è tutto facile.

