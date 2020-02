Gattuso su Lozano – Nella conferenza stampa pre Lecce il tecnico del Napoli ha parlato del momento di Hirving Lozano.

“Lozano sta lavorando ed è un qualcosa di mio per continuare a far,lo lavorare così. Non ho niente contro di lui e secondo me dobbiamo provarlo anche a sinistra e lì lo sto provando da due settimane e l’ho visto più a sua agio. Con lui ci parlo spesso anche se non ha una grande chiacchiera.”

Comments

comments