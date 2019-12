Gattuso: “Col 4-3-3 dobbiamo palleggiare dal basso”

Durante la conferenza stampa odierna, al tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, è stato chiesto delle novità introdotte rispetto alla precedente gestione.

“Quali sono le novità che voglio introdurre? Innanzitutto il modulo, il 4-3-3, con il quale dobbiamo cercare di palleggiare dal basso, creare superiorità numerica e poi andare a cercare il trio d’attacco. Dobbiamo imparare a soffrire meno, tenere meglio il campo. Con il Parma abbiamo fatto bene tecnicamente nella ripresa, ma non mi sono piaciute alcune cose nella tenuta del campo e nelle marcature preventive, anche se poi i due gol sono due errori individuale, ma la squadra non ha fatto le letture corrette. Non dobbiamo pensare che c’è il compagno a metterci una pezza, bisogna essere organizzati, saper scalare, capire come andare a prendere gli avversari”.

