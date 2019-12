Gattuso: “Rinnovi? Vorrei tenerli tutti, in giro pochi giocatori più forti dei miei”

Durante la conferenza stampa odierna, Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, si è soffermato anche sulla questione legata ai rinnovi di contratto.

“Io arrivo alle 8 del mattino e vado via alle 8 di sera, ma in questo momento la priorità è allenare i giocatori che ho disposizione, parlargli ed ascoltarli. Da domani avremo qualche giorno di riposo e ci incontreremo con il presidente e il direttore per parlare di tutto. Per me c’è poco da fare, ci sono calciatori forti e spero che quelli in scadenza firmino il rinnovo, perché difficilmente si riesce a trovare di meglio in giro”.

