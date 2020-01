Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, nella conferenza stampa di vigilia della sfida con la Lazio ha confermato l’assenza di Koulibaly.

Confermando quanto anticipato da noi questa mattina Gattuso annuncia l’assenza di Koulibaly per la sfida contro la Lazio:

“Koulibaly ha lavorato 3 giorni, ieri gli abbiamo fatto una risonanza e c’è ancora un po’ di edema e non vogliamo rischiare. Non me la sento di metterlo, voglio tutelare i miei giocatori. Da lunedì cominciamo a lavorare più intensamente.”

