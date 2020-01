Napoli, il punto della situazione sugli infortunati

In casa Napoli tengono ancora banco gli infortuni, con Koulibaly, Mertens e Maksimovic che non recuperano per la Lazio.

I tre, infatti, non saranno a disposizione del mister Gattuso per la partita di domani, alle 18, contro la Lazio. Ma il discorso è diverso per quanto riguarda Mertens e la coppia di difensori (Koulibaly e Makismovic).

L’attaccante belga dovrebbe tornare la settimana prossima dal Belgio e potrebbe essere disponibile per il match contro la Fiorentina; per i due difensori, invece, i tempi di recupero sono più lunghi. In particolare quelli di Koulibaly, che dovrebbero essere un po’ più lunghi del normale.

Infine, Alex Meret; il portiere azzurro non dovrebbe avere nessun problema per la sfida di domani contro la Lazio.

