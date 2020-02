Gattuso difende Milik: “Tra i migliori nel suo ruolo, se resta solo è colpa nostra”

Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Lecce. Ecco un passaggio in cui parla di Arkadiusz Milik.

“Palleggiando, chi lo dice che non si può palleggiare per 70 minuti. Si soffre quando non ti muovi e non crei linee di passaggio. Il problema non è Milik, ma che bastano dei falli laterali o che una curva spinga per farci sentire in difficoltà. Dobbiamo stare sempre in movimento, poi Milik è tra i più forti nel legare il gioco, ce ne sono pochi come lui al mondo, poi se vogliamo uno alla Bierhoff… è chiaro che non possiamo lasciarlo da solo in mezzo a quattro”.

QUI la conferenza stampa completa.

Comments

comments