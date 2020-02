Gattuso, il pensiero per Gaucci: “Ciao Luciano, mi hai regalato il sogno”

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha salutato Luciano Gaucci, storica figura del calcio italiano presidente del Perugia in cui giocò Ringhio.

“Luciano Gaucci mi ha dato la possibilità da bambino di coronare il mio sogno, mi ha aiutato molto, mi ha dato tanto”. Lo ha detto il tecnico del Napoli Rino Gattuso ricordando Luciano Gaucci, morto ieri. Gattuso a 12 anni ha cominciato a giocare nella primavera del Perugia facendo tutte le giovanili e vincendo anche due scudetti Primavera.

Sempre con il Perugia di Gaucci ha esordito in serie B a 17 anni e l’anno dopo in Serie A nel ’96, prima di trasferirsi ai Rangers, in Scozia. “Abbraccio – ha concluso Gattuso – tutta la sua famiglia a cominciare da Alessandro e Riccardo. Riposa in pace big Luciano”.

Fonte: ANSA.

Comments

comments