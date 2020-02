Koulibaly, dall’Inghilterra voci sull’addio: lo United pronto alla super offerta

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, corteggiato dal Manchester United. Il Mirror riporta di una super offerta pronta dei Red Devils.

Le voci su Kalidou Koulibalynon si fermano, e dall’Inghilterra rilanciano in merito al futuro del difensore azzurro che sarebbe il primo obiettivo per l’estate in casa Manchester United. Secondo quanto riportato dal ‘Mirror’, Solskjaer lo considera il partner perfetto da affiancare al centro della difesa al neo capitano Maguire.

Secondo quanto riportato dal tabloid inglese, nei prossimi mesi il Manchester United intensificherà i contatti con il Napoli forte anche della volontà di Koulibaly che ha aperto ad un suo trasferimento in Premier League. Il costo dell’operazione si attesta sui 100 milioni di euro.

