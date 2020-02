Gattuso in conferenza: “La consapevolezza te la da i risultati”

Gattuso, in conferenza stampa, ha parlato anche della consapevolezza che può acquisire la squadra; consapevolezza che arriva con i risultati.

Di seguito le sue parole:

“La consapevolezza te la da i risultati ed il fatto di giocare contro le grandi squadre, anche il fatto di saper soffrire. Questa è una squadra che ha qualità, non oso di più perché la coperta è corta. Se vuoi fare determinate cose e mettere tutta la qualità, dopo non se ne esce fuori. Secondo me hanno capito dove dobbiamo andare.

Vedere giocatori come Insigne che si mettono a disposizione ci ha aiutato ad ottenere i risultati. Le squadre che voglio è quelle che fanno pressing offensivo; alcune partite le ho perse io, perché non ho capito che non andava bene. Domani è la partita ad hoc, per far vedere se siamo guariti; il Torino è una squadra che capita proprio a pennello. Questa è una squadra che ci può far capire in che condizione fisica e mentale siamo.“

Comments

comments