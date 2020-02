Gattuso lancia l’appello alla squadra: “Non è il momento di pensare al proprio orticello”

Nel corso della conferenza stampa il mister Gattuso si è espresso anche sull’argomento relativo ai rinnovi e sui problemi legati a questi.

Ne ha parlato lanciando anche un appello alla squadra, cioè quello di non pensare ai singoli ma alla squadra. Di seguito le sue parole:

“Sapete tutti del problema di Allan ma ho detto subito che non portavo rancore. Il ragazzo si è messo a disposizione e tutti mi stanno dando tanto. Per questo ho detto all’inizio che non è il momento di pensare ognuno al proprio orticello.

Ci sono passato prima di loro, dove arrivava anche qualcuno e guadagnava più di me; so come si vivono queste robe qua, ma bisogna metterle da parte perché poi ci si siede al tavolo e se ne parla. Questa è una squadra forte e dobbiamo comportarci da squadra, il valore dei giocatori non si discute. Se non hai giocatori forti, non fai tutti quei punti. Alla fine si tireranno le somme.“

