Gattuso: “Mai sottovalutare gli avversari, Ranieri un marpione. Ringrazio la società per il mercato”

Live – Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato ai giornalisti in conferenza stampa alla vigilia di Sampdoria-Napoli.



“Da quando è arrivato Ranieri la Samp è prima in molte classifiche. La Samp è una squadra che sa difendere bene. Sono molto preoccupato, affronto un grande allenatore, un marpione. Dobbiamo stare attenti perchè la partita è fondamentale. Ho detto ai miei giocatori per la prima volta di guardare la classifica perchè vincere domani può diventare molto importante.

Champions? Vincendo domani ci mettiamo in una buona posizione. Dobbiamo arrivare domani con il veleno.

Mercato? Sono molto contento, ho ringraziato presidente e direttore sportivo. Mi hanno messo a disposizione una grande squadra. Il presidente mi dice sempre hai voluto la bicicletta e adesso pedala, mi tocca farlo.

Fabian non viene al campo da 4 giorni perchè sta veramente male, Demme non sta molto bene, partirà da solo questa sera. Koulibaly ha lavorato con continuità ma non è al 100%, Maksimovic è al 100%. Mertens sarà dei nostri, anche Allan è stato convocato.

Volevo ricordare il presidente Gaucci che quando ero ragazzino mi ha dato una grande possibilità, riposi in pace un grande uomo. Big Luciano.

Con la Juve siamo stati umili, abbiamo annusato il pericolo. Domani voglio vedere la stessa roba. Deve essere fondamentale non solo palleggiare ma essere costanti in entrambe le fasi. Dobbiamo giocare da squadra e non regalare niente agli avversari. Il palleggio si può migliorare ma non deve mancare mai il veleno, l’atteggiamento.

Non mi fido ancora, in questo momento ci vuole del tempo ci vuole molto tempo. Un allenatore non può fidarsi di una squadra, ci sono tantissime teste. Vedo entusiasmo, ma questo non ci deve portare a sottovalutare nulla. Dobbiamo farci trovare pronti a livello caratteriale.

Non voglio dare informazioni sulle formazioni. Ci sono degli informatori del Napoli che controllano gli avversari, costa tanto a me, quindi non voglio regalare nulla a nessuno.

Dobbiamo stare in movimento, non dobbiamo dargli campo, non dobbiamo farci allungare. Così non ci faremo incartare.

La squadra ha capito cosa vogliamo fare e il perchè lo facciamo. Questo giochino molti di loro l’hanno fatto per 3 anni di fila. Bisogna continuare e credere in quello che si fa. Noi preferiamo imbucare in zona centrale, con Maurizio preferivano lavorare sulle fasce. Era una squadra compatta e la compattezza non deve mancare.

Chi voto per la panchina d’oro? Sinisa. Non per la malattia, ma per quello che ha fatto lo scorso anno.

Mi ha colpito la disponibilità dei ragazzi. Anche nei momenti negativi siamo stati spesso la squadra ci ha messo la faccia senza nascondersi.

Hysaj è da una vita che gioca nel modo in cui voglio giocare io. E’ preparato ed è per questo che ci sta venendo comodo in questo periodo.

Di Petagna adesso non si parla. Politano ha avuto l’influenza, ieri e oggi si è allenato e sarà a disposizione. E’ un giocatore importantissimo.

Domani partiamo tutti insieme, e questo è positivo. Vedo ragazzi partecipi, ce la stanno mettendo tutta. Quando li vedo in campo tutti la musica è diversa, il livello si alza naturalmente. Rimangono 3 mesi e mezzo e bisogna pedalare. L’obiettivo è portare il Napoli più in alto possibile.

Voi giustamente dite, sulla carta favorito. Ma che vuol dire? Bisogna starci con la testa, sulla carta non c’è nulla di facile.

Non do voti al mercato del Napoli, dico solo che bisogna fare i complimenti alla società. Sono molto molto contento e ringrazio ancora il presidente.

Ho visto un po’ la partita della Juventus. La Fiorentina ha rischiato anche di pareggiarla. Dobbiamo dare continuità alle prestazioni, abbiamo vinto con la Juventus ma non dobbiamo pensarci troppo.”

