Lecce-Torino, le formazioni ufficiali: Liverani mette dentro tutti i nuovi acquisti

In campo alle 18.00 Lecce e Torino, primo posticipo della ventiduesima giornata di Serie A. Scelte obbligate per Mazzarri, novità per Liverani.

LECCE (4-3-1-2) Vigorito; Donati, Rossettini, Lucioni, Rispoli; Majer, Deiola, Barak; Saponara; Falco, Lapadula. A disposizione: Chironi, Vera, Petriccione, Paz, Mancosu, Shakhov, Monterisi, Dubickas, Calderoni, Oltremarini, Maselli, Rimoli. All. F. Liverani.

TORINO (3-4-2-1) Sirigu; Djidji, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Meité, Ola Aina; Berenguer, Verdi; Belotti. A disposizione: Ujkani, Rosati, Lyanco, Singo, Edera, Millico, Adopo. All. Mazzarri.

QUI i risultati delle partite delle 15.00.

