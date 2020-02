Lunedì sera alle 20.45 il Napoli di Gennaro Gattuso vola a Genova per sfidare la Sampdoria di Claudio Ranieri per confermare il buon momento.



Quella di Lunedì sera sarà la prima sfida da allenatori per Gattuso e Ranieri che, per caso, non si erano mai trovati di fronte l’uno contro l’altro.

