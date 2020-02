Termino all’Alianz Stadium, la prima frazione di gioco tra la Juventus di Maurizio Sarri e la Fiorentina di Beppe Iachini.

Una brutta Juventus salvata, per ora, solo da un calcio di rigore concesso sul finale del primo tempo. 1-0 il risultato fino a questo momento che però non rispecchia i valori visti in campo. La Fiorentina di Iachini ha infatti avuto molte più occasioni della squadra di Sarri che sembra stanca.

