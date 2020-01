Gattuso sugli infortunati: “Mertens torna mercoledì dal Belgio, Fabian da valutare, non rischieremo Koulibaly”

L’allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, ha fatto il punto sugli infortunati nel corso della conferenza stampa odierna alla vigilia del match con l’Inter.

Su Koulibaly: “Ci abbiamo provato, lui ha dato grande disponibilità ma non mi sembra il caso di rischiarlo per perderlo a lungo. Lui avrebbe voluto giocare, ma è corretto non rischiare”.

Su Fabian: “Non s’è allenato con continuità, ha avuto l’influenza. Se dovesse scendere in campo, avrà la fiducia ed il sostegno come per tutti”.

Su Mertens: “Mertens non ha toccato palla per tre giorni, aveva fastidi, abbiamo deciso ieri di fargli fare una risonanza per avere la diagnosi migliore agli adduttori, va dal suo uomo di fiducia a casa”.

