Gattuso su Insigne: “Essere napoletano un po’ lo penalizza, deve pensare a lavorare per migliorare la condizione”

Nel corso della conferenza stampa alla viglia della partita con l’Inter l’allenatore del Napoli, Rino Gattuso, ha commentato il momento di Insigne.

“Ha fatto tanto nella sua carriera, nessuno gli ha regalato nulla. Ma vale per tutti. Quando vedo in settimana che c’è partecipazione, io do il cuore ai miei giocatori e sono disposto a tutto per loro. Io per questi qui do tutto in questo momento, solo io e qualcuno di voi che si nasconde può testimoniarlo. Sta andando oltre, è questa la squadra. Poi Insigne in questo momento è penalizzato da napoletano, è il primo a pagare in questi momenti negativi, il primo colpevole ed il primo ad essere insultato, ma deve pensare solo ad allenarsi bene per migliorare la condizione”.

