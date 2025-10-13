Gattuso:”Soddisfatto per l’impegno dei ragazzi. Per domani speriamo nell’aiuto di chi verrà allo stadio,

(ANSA) – TRIESTE, 13 OTT – “Giocheranno una partita offensiva visto che Israele si gioca il tutto per tutto. Con la loro tecnica in avanti ci possono mettere in difficoltà.

Coi ragazzi abbiamo parlato della partita ma non del clima che ci sarà attorno: smanettano sugli smartphone e sanno benissimo che ci sarà un sacco di gente fuori, ma noi ci concentriamo su ciò che accade dentro lo stadio”.

Lo ha detto Rino Gattuso in conferenza stampa presentando la gara di domani, contro Israele. “Io mi allenavo al 100 per 100 perché a livello qualitativo ero il più scarso di tutti. Quando si lavora, gli allenamenti devono assomigliare a una partita perché si dice che giochi come ti alleni”, ha aggiunto riferendosi al grande ritmo richiesto ai calciatori in questi giorni di ritiro. “Avevo un dubbio sulla nostra capacità di supportare il peso dei due attaccanti – ha confidato il ct – ma sono molto contento del lavoro che stanno facendo non solo dei gol. Fanno volume, e tutte le punte si sono fatte trovare pronte. Poi è chiaro che la scelta dei due attaccanti dipende anche dal fatto che dovevamo fare tanti gol per la differenza reti con la Norvegia”.

Il mister non vuole sentire parlare di futuro oltre la gara di domani a Udine: “Nessuno ha mai parlato dei playoff perché ci dobbiamo ancora arrivare. Quando abbiamo soltanto accennato l’argomento, il presidente Gravina, che è scaramantico, ci ha mandato a quel paese”.



Per Gattuso, la scelta sul tipo di difesa da proporre in futuro è ancora in divenire: “La disposizione tattica dipende con chi giochi e dalle caratteristiche delle squadre che affrontiamo.



Non mi piace giocare a 3 dietro ma metto via l’ego e penso alle migliori condizioni possibili per la squadra. Israele non ha velocisti in difesa, duque la scelta dell’attaccante da affiancare a Retegui dipenderà anche da questo”. A poche ore dalla chiusura della vendita, è stato aggiornato anche il dato sui biglietti venduti: sono 9.200, rispetto a una capienza dello stadio Friuli ridotta a 16 mila. Un centinaio i tifosi ospiti attesi. (ANSA).

