Gazidis: “Senza Elliot Milan in bancarotta. No ai top player”

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, eccone un estratto:

“Elliott ha salvato il club versando 220 milioni di euro per rifornirlo di capitale e rispondere agli obblighi a fine luglio, altrimenti sarebbe stata bancarotta con rischio retrocessione.”

La nostra strategia non è investire in giocatori top o che lo sono già stati, ma in chi può diventarlo con la nostra maglia. Non bruceremo i nostri fondi per una sola stagione nel presente, ma vogliamo costruirci il futuro: una generazione di calciatori forti che crescano velocemente insieme al club. La storia delle belle promesse non mantenute è finita. Ma se sono qui è perché sono ottimista e convinto che il Milan tornerà presto ai vertici”.

