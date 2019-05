Liverpool, Henderson. “La parata di Alisson su Milik è stata la svolta della nostra stagione”

Jordan Henderson, capitano del Liverpool, ha rilasciato un’intervista al Daily Mail ed è tornato a parlare della sfida con il Napoli che permise ai reds di staccare il pass per gli ottavi di finale della Uefa Champions League:

“E pensare che, a inizio stagione, mi chiesero se il Liverpool avesse un conto in sospeso con la Champions League, dopo la finale persa contro il Real. Io non avrei mai pensato, lo scorso settembe, ad una cosa del genere. Non sarei mai andato, di per me, tanto in là con il pensiero. L’unica cosa che in quel momento mi passava per la testa era che avremmo dovuto lottare con tutte le nostre forze per qualificarci agli ottavi di finale: passare i gironi era il nostro obiettivo principale. “E invece è arrivata la svolta. Già il 3-2 interno contro il PSG ci aveva dato una grande forza per cercare di rialzarci, ma è quando abbiamo vinto 1-0 ad Anfield contro il Napoli che ci siamo resi conti che la magia non era ancora svanita.”

“Se chiudo gli occhi, ancora rivedo la parata di Alisson su Milik: non mi riesco a spiegare come ci sia riuscito, credo che quell’immagine spieghi per quale motivo la società ha voluto a tutti i costi prendere un portiere come lui. Non trovo parole adatte a descrivere le sue qualità, né per spiegare quanto quella parata sia significata per noi”

