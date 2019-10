Gazzetta, a Torino fuori Allan e Fabian?

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla di come Carlo Ancelotti potrebbe disporre il Napoli in occasione della trasferta di Torino di domenica.

Il tecnico azzurro starebbe pensando ad una nuova “mini rivoluzione”, con l’esclusione di Allan e Fabian Ruiz dall’undici titolare. Si accomoderà in panchina, probabilmente, anche Hirving Lozano, mentre dovrebbe tornare in campo Lorenzo Insigne, dopo la tribuna in Champions League. Scelte obbligate in difesa, visti gli infortuni di Maksimovic e Mario Rui e l’assenza per squalifica di Kalidou Koulibaly.

