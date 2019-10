Tuttosport: “Insigne, reazione da capitano: ha incitato i compagni prima del match con il Genk”

L’edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa una ricostruzione della reazione di Lorenzo Insigne dopo l’esclusione dal match con il Genk.

Il numero 24 azzurro avrebbe accettato senza polemiche la scelta di Ancelotti, comportandosi, poi, da vero capitano: “Insigne si è comportato da capitano esemplare: non ha gradito l’esclusione, ma è andato a incitare i compagni prima di spostarsi sugli spalti. La polemica resta ed è stata per tratti anche feroce. Hanno preso malissimo l’esclusione due fratelli di Insigne, Antonio e Marco, che su Instagram avevano commentato un post sui numeri di Insigne nella stagione in corso, mediante emoticon di perplessità e frasi forti”.

