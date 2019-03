Lorenzo Insigne non è più considerato incedibile da De Laurentiis, lo riferisce l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

“De Laurentiis non ha nemmeno sfiorato l’argomento sul futuro di Insigne, non ha detto in maniera esplicita che il giocatore è incedibile, perché dinanzi ad un’offerta indecente, lui non esiterebbe a trattare”.

Secondo la rosea De Laurentiis valuta Insigne più di 100 milioni e non abbasserà le sue richieste.

