Gazzetta: Fornals si allontana dal Napoli, Lozano al posto di Insigne

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato del Napoli

Secondo quanto riferisce la rosea Giuntoli avrebbe avuto l’ok da De Laurentiis per il pagamento di 30 milioni della clausola per Fornals, il giocatore però avrebbe ricevuto un’offerta migliore di quella ricevuta dal Napoli che è di 1,5 milioni a stagione per i prossimi cinque anni.

Il Napoli dunque dovrebbe trovare anche l’accordo con il giocatore.

Resta un grande obiettivo del Napoli Hirving Lozano, messicano del Psv assistito da Mino Raiola, giocatore che piace molto a Carlo Ancelotti.

Secondo il quotidiano l’arrivo di Lozano potrebbe essere legato alla cessione di Insigne: “Il giocatore è assistito da Mino Raiola e la trattativa potrebbe essere legata anche all’eventuale cessione di Insigne. Un’ipotesi, ovviamente, nulla di più, ma che nell’ambiente è abbastanza quotata. Lo sfogo di Lorenzo Insigne potrebbe non essere casuale così come si vuol far credere”

