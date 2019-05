Gazzetta: Icardi-Inter sarà addio, in italia andrebbe solo alla Juventus

Il futuro di Icardi sembra essere lontano dall’Inter, ma in Italia andrebbe solo alla Juventus

Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, Icardi andrà via dall’Inter. Il club nerazzurro potrebbe accontentarsi anche di 70-80 milioni.

Su di lui c’è un interesse concreto dell’Atletico Madrid che vuole rifarsi il look dopo la partenza di Griezmann. Madrid sarebbe una destinazione gradita per Maurito che però preferirebbe restare in Italia.

In Italia ovviamente l’unico club che potrebbe permettersi Icardi è la Juventus.

Sempre secondo il quotidiano l’Inter dopo la cessione di Icardi si fionderà su Edin Dzeko che a Conte è sempre piaciuto molto.

