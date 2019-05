Gazzetta: Ancelotti chiede 4 nomi a De Laurentiis, se non vince può essere addio l’anno prossimo

Spuntano alcune divergenze tra Ancelotti e De Laurentiis per rinforzare l’organico

Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe stata qualche divergenza tra Ancelotti e De Laurentiis sul mercato.

Dopo Di Lorenzo che sta svolgendo adesso le visite mediche, Ancelotti avrebbe chiesto Hirving Lozano, Trippier, Rodrigo De Paul e Almendra. Profili non di primissimo piano ma, sicuramente, di un livello medio-alto”, scrive la Gazzetta.

Il quotidiano non mette in discussione il presente ma il futuro di Ancelotti: “Il rapporto tra i due non è in discussione, ma per proseguire insieme e condividere il prolungamento del contratto sarà decisiva la prossima stagione. Se non si vince sarà difficile che l’esperienza napoletana di Ancelotti possa continuare”, s

Comments

comments