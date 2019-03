Gazzetta, in arrivo il rinnovo di Milik: il Napoli vuole blindarlo

Altra grandissima prestazione, coronata da uno splendido gol, per Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli.

Il polacco ha aperto le marcature, dopo appena 10 minuti di gioco, nella sfida contro il Salisburgo, mettendo in discesa la corsa verso i quarti di finale di Europa League. Si tratta del suo sedicesimo gol stagionale, il primo, quest’anno, in una competizione europea. E, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, come premio per il suo elevato rendimento, il Napoli ha in mente di rinnovare il contratto, in scadenza nel 2021, e blindarlo dagli assalti delle big europee. Un giusto riconoscimento per un ragazzo che, negli anni scorsi, è stato tartassato dalla sfortuna ma, nonostante tutto, si sta dimostrando un calciatore importantissimo per Ancelotti e per il suo Napoli.

Comments

comments