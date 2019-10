Gazzetta, la situazione rinnovi in casa Napoli

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato un interessante focus sulla questione rinnovo legata a quattro calciatori del Napoli.

Si tratta di Dries Mertens, Josè Callejon, Arek Milik e Piotr Zielinski: i primi due sono in scadenza di contratto. Ecco quanto riferito dalla rosea: ““Sia per Mertens che per Callejon evidentemente incide la carta d’identità. Il loro rendimento non è in discussione, ma il presidente De Laurentiis intende contenere i costi. E né lo spagnolo né il belga accettano proposte al ribasso. Così la loro conferma diventa un quiz già in avvio di stagione. Almeno per Zielinski tutto procede in maniera spedita e le percentuali di successo sono elevate, anche in tempi ristretti. Exit poll molto meno incoraggianti per l’altro polacco, Arkadiusz Milik. Non solo è considerevole la distanza tra le parti sul fronte economico, ma incide anche l’aspetto tecnico: con il centravanti che chiede più fiducia”.

