Il Mattino, braccio di ferro per il rinnovo di Zielinski: il nodo è la clausola

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, la trattativa per il rinnovo di contratto di Piotr Zielinski, è, attualmente, in una fase di stallo.

“Il Napoli pretende una clausola superiore ai 120 milioni, l’entourage del mediano non vuol toccare l’attuale di 65 milioni. Società ed agenti restano, ognuno, delle proprie idee: con entrambi i contratti in scadenza nel giugno 2021, se lo spettro di un possibile addio a parametro zero non è configurabile, la possibilità di una cessione a fine stagione si prospetta più concreta se a breve non ci sarà una svolta.”

