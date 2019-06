Nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si parla della trattativa tra che potrebbe portare Manolas a Napoli e di Nathan Aké, alternativa al difensore greco.

Sembrerebbe che il Napoli abbia già chiesto informazioni al Bournemouth per Aké in inverno. Il club inglese allora chiese la cifra di 40 milioni che spiazzò il Napoli. Adesso lo scenario è cambiato e la società azzurra presenterebbe un’offerta di 30 milioni, da pagare in due rate, nel caso in cui saltasse la trattativa per Manolas.

