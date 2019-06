Gazzetta: Napoli scatenato, accordo sia con James che con Manolas

Nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si parla del mercato del Napoli e degli accordi che De Laurentiis ha trovato con James Rodriguez e Manolas.

“Potrebbe nascere anche in chiave mercato, dunque. Napoli e Juve, eterne rivali in serie A, si ritrovano a contrastarsi per due operazioni. Mentre De Laurentiis è lanciatissimo su Manolas, sul quale c’è l’interessamento concreto dei bianconeri, Fabio Paratici potrebbe virare su James Rodriguez, il talento colombiano che tanto piace a Carlo Ancelotti e che, invece, il diggì bianconero vorrebbe affiancare a Cristiano Ronaldo. Anche in questo caso, De Laurentiis ha già raggiunto un accordo di massima con Jorge Mendes, procuratore del giocatore: gli resta soltanto da trovare l’intesa con Florentino Perez sul corrispettivo da pagare e, soprattutto sulla formula del pagamento stesso”.

Fonte Gazzetta dello Sport

