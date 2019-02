Gazzetta: “Mertens confuso, probabile futuro lontano da Napoli”

L’edizione odierna della Rosea analizza gli ultimi mesi di Dries Mertens in maglia azzurra.

“Mertens, come Verdi, domenica non è stati utile alla causa. Il belga ha le idee confuse, ha in gioco il futuro che, probabilmente, sarà lontano da Napoli”.

Chiaro e diretto l’articolo di stamane sulla Gazzetta dello Sport, per quanto riguarda il proseguio della carriera di Dries Mertens. Il belga sta attraversando forse il peggior momento da quando nell’estate del 2013 Rafa Benitez ne caldeggiò ed ottenne l’arrivo al Napoli, anche se – nonostante tutto – sono 8 le reti segnate in campionato (come quelle di Mario Mandžukić per la Juve).

Un’occasione di rilancio però potrebbe esserci dopodomani pomeriggio contro lo Zurigo, in Europa League. Sempre secondo la rosea, Carlo Ancelotti potrebbe schierare Mertens titolare magari al fianco di Adam Ounas.

