Gazzetta: “Verdi non convince, si gioca il futuro in 3 mesi”

Clamorosa l’ipotesi della Gazzetta dello Sport che parla addirittura anche di eventuale divorzio fra Napoli e Verdi.

Corteggiato, quasi acquistato e poi lasciato perdere per suo volere lo scorso gennaio, Simone Verdi è poi approdato regolarmente al Napoli nell’ultima sessione estiva di calciomercato. Il calciatore, scuola-Milan, è arrivato in azzurro con tanto clamore e con iniziali belle prestazioni prima che un infortunio lo mettesse ko per un bel po’ di tempo.

Ritornato arruolabile da quasi due mesi, l’ex bolognese però non si è più messo in mostra in modo positivo nei minuti a disposizione avuti da Ancelotti.

“Verdi si sta dimostrando poco funzionale, si ferma spesso per problemi fisici e non sembra un’alternativa valida” scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che aggiunge clamorosamente: “in questi tre mesi e mezzo si giocherà la conferma”.

