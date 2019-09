L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ipotizza le possibili scelte di Carlo Ancelotti per la prossima gara di campionato, contro il Lecce.

La rosea esclude un possibile turnover tra i pali, confermando Meret, in un momento di forma smagliante, mentre indica Malcuit e Ghoulam come possibili terzini titolari. A centrocampo, Zielinski sembra favorito per affiancare Allan, mentre in attacco potrebbe esserci l’esordio da titolare per Fernando Llorente, affiancato, probabilmente, da Lozano.

