Elmas, l’agente: “Al San Paolo si respira la storia. Per lui settimana importante”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto George Gardi, intermediario e agente in Italia di Eljif Elmas.

“Ero al San Paolo nella gara col Liverpool con la famiglia di Elmas. E’ stata una settimana importante perché ha debuttato dal primo minuto in campionato e qualche giorno dopo in Champions. Il San Paolo mi ha colpito molto, si respira proprio la storia in questo impianto e credo che il Napoli stia facendo il possibile affinché questa stagione sia davvero importante. Elmas ha scelto Napoli perchè vuole vincere, ha parlato con Ancelotti ed è sempre più convinto che il progetto Napoli sia vincente. Non è venuto a giocare per un piazzamento in Champions. Il pubblico di Napoli è esigente, ma anche competente e l’applauso del San Paolo lo aiuterà. Questo apprezzamento credo sia dovuto al fatto che Eljif dà sempre tutto in campo e questo piace alla gente. Il Napoli ha una squadra per competere per il titolo, ha più possibilità e spero che l’obiettivo si centri. Non so se domenica Elmas giocherà, di certo Ancelotti lo apprezza.

Il livello del calcio italiano è nettamente superiore, in Turchia si gioca un calcio più fisico e con meno tattica, ma Elmas credo sia più adatto all’Italia perché è un giocatore tattico, copre molte posizioni in campo ed è arrivato nel campionato più adatto. Eljif ha grande temperamento, ma ha i piedi buoni. A Napoli sta vivendo col papà, da poco la famiglia si è trasferita per cui ora è al completo. Averla accanto lo aiuta a concentrarsi solo sul calcio”.

