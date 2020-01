Gazzetta – Questione multe: mercoledì in tribunale

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, mercoledì mattina ci sarà l’udienza in tribunale per la questione multe. Tutti i dettagli.

”La vicenda come detto è legata alle multe inflitte dalla società dopo l’ammutinamento del novembre scorso: i collegi arbitrali devono formarsi per stabilire la fondatezza o meno delle accuse da parte del club e dell’entità delle sanzioni (circa 2,5 milioni in tutto). Il Napoli ha nominato Piacci come proprio arbitro per i 24 collegi da formare, ma i legali dei sei giocatori hanno chiesto al Tribunale la sua ricusazione in quanto non sarebbe ‘super partes’. “

