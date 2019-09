Gazzetta – Tensione tra i tifosi juventini per la sfida col Verona

Secondo la Gazzetta contro il Verona allo Stadium i tifosi juventini protesteranno per l’arresto dei 12 capi ultras avvenuto recentemente nella loro curva

Dopo l’inchiesta “Last Banner”, una curva privata dei capi ultras e disorientata minaccia tramite i social la rivalsa. Alto il rischio di sciopero del tifo e non solo. Juve-Verona è considerata a livello 3 di rischio. Fuori ci saranno presidii e striscioni contro la società per protestare, dopo la decisione della Juventus di non fornire più biglietti per tenere a bada la criminalità organizzata della propria curva.

I tifosi della Juventus avevano già protestato in Champions nella trasferta contro l’Atletico

