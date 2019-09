Pazienza: “Elmas ha impressionato tutti”

Michele Pazienza, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio sul club partenopeo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Sulla carte è chiaro che i valori sono totalmente diversi, ma la partita contro il Lecce in questo momento è insidiosa. Il Napoli viene da una bellissima vittoria in Champions, morale alle stelle e fiducia, ma ritrovare gli stimoli contro una squadra così diversa può diventare difficile. Elmas? Ha impressionato tutti, e secondo me ha ancora margini di miglioramento, ha grandi capacità di inserimento che il Napoli potrà sfruttare”.

