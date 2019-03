Gazzetta: Zielinski pilastro inamovibile per Ancelotti, a fine mese gli verrà proposto il rinnovo

Piotr Zielinski è un pilastro insostituibile per Carlo Ancelotti

Quinto per minutaggio alle spalle di Allan, Callejon, Insigne e Koulibaly, però è il calciatore che ha partecipato a più partite, 35 su 36 salatando solo la gara di Coppa Italia con il Sassuolo.

Per 8 volte è entrato a gara in corso e 10 volte è stato sostituito per primo ma è sempre presente.

Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport infatti a fine mese gli verrà fatta la proposta di rinnovo del contratto in scadenza nel 2021, con un sostanzioso adeguamento economico rispetto al milione e 100.000 che guadagna ora.

