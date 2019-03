Ds Salisburgo: “Napoli squadra molto forte, non vediamo l’ora di affrontarli. Su Lainer…”

Il ds del Salisburgo, Christoph Freund, ha rilasciato un’intervista al Corriere del Mezzogiorno:

“Il Napoli è una squadra molto forte, con un percorso eccellente in Champions League, è in Europa League perché è stato sfortunato al sorteggio del girone con Liverpool, Paris Saint Germain e Stella Rossa. Non vediamo l’ora di affrontare una delle migliori di questa competizione nel modo più ambizioso possibile, cercheremo di sfruttare le nostre opportunità.”

Dabbur? “Non mi sorprende che diversi club abbiano chiesto informazioni per Dabbur, ha qualità e numeri straordinari, non a caso è il capocannoniere dell’Europa League, per me è sempre stato chiaro che a fine stagione avrebbe lasciato il Salisburgo per trasferirsi in una grande squadra in un campionato importante”.

Lainer? “Abbiamo discusso la scorsa estate col Napoli della cessione di Lainer ma poi abbiamo deciso di trattenerlo, avevamo bisogno di lui per i nostri obiettivi. Non è mai stata una questione di soldi, poi Stefan ci ha soddisfatti anche questa stagione, noi abbiamo fiducia in lui”

