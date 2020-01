GdS – Amrabat rischia di diventare l’intrigo del mercato invernale

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi parla della situazione legata a Sofyan Amrabat; il Napoli ha l’accordo con il Verona da tempo.

Ma il giocatore continua a prendere tempo. Una situazione, questa, che può far diventare la trattativa un vero e proprio intrigo di questo mercato invernale. La rosea riferisce che Amrabat sta prendendo tempo per via della clausola rescissoria.

Nel frattempo si è inserita la Fiorentina, a cui il centrocampista avrebbe dato l’assenso; questo perché la clausola proposta dal club viola è bassa.

Il Napoli, invece, ha fissato la clausola a poco meno di 100 milioni, con un ingaggio di 1,8 milioni a stagione, continua la rosea. Rimane comunque l’accordo con il Verona per Amrabat e Rrahmani (30 milioni per entrambi) ed il club azzurro è convinto che alla fine anche il centrocampista vestirà la maglia azzurra.

