Sky – Lo scambio tra Roma e Inter, Spinazzola-Politano, può saltare

Gianluca Di Marzio riporta le ultime relative allo scambio tra Roma ed Inter che vede protagonisti Spinazzola e Politano.

Uno scambio che potrebbe saltare, a quanto pare, dopo che si è bloccato ieri sera. Questa mattina Spinazzola doveva sostenere altri test fisici che non ci sono stati. I due club sono ora in contatto per cercare di trovare una soluzione.

La Roma, nonostante i problemi, non intende tornare indietro sull’accordo preso: scambio definitivo o al massimo prestito con obbligo di riscatto. Ma se la base di questo accordo cambierà, è probabile che non si chiuderà riporta il portale.

Comments

comments