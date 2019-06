GdS – Ancelotti e la promessa strappata

La Gazzetta dello Sport sottolinea la promessa strappata da Ancelotti a De Laurentiis, prima di partire per le vacanze in Canada.

La rosea si concentra sul Napoli e sulla promessa strappata da Ancelotti a De Laurentiis; promessa strappata prima di partire per le vacanze in Canada. L’indiscrezione è uscita fuori ieri pomeriggio ed ora c’è la conferma da parte del quotidiano.

L’attuale mister del Napoli infatti ha ottenuto la promessa di un colpo importante in attacco. Nel frattempo il ds Giuntoli è molto attivo, sia in entrata che in uscita.

