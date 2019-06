Sarri alla Juventus, lunedì probabile giorno decisivo

La redazione di Sky riporta che lunedì 10 giugno dovrebbe essere il giorno decisivo per l’annuncio di Maurizio Sarri alla Juventus.

Sky Sport rivela che lunedì prossimo sarà il giorno decisivo per l’annuncio di Sarri alla Juventus. Dopo tanta attesa quindi, dovrebbe arrivare fra due giorni il tanto atteso via libera da parte di Abramovich; il tutto nel rispetto del gentleman’s agreement.

Un accordo che non prevede nessun indennizzo da parte della società bianconera ai blues (avevano chiesto 6 milioni per lasciarlo andare). Nello staff dell’ex allenatore del Napoli, inoltre, potrebbe entrare a far parte Andrea Barzagli che si è ritirato al termine di questa stagione.

