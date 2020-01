La Gazzetta dello Sport in edicola oggi lancia un allarme per la Juventus di Sarri, che ha subito un gol a partita in campionato.

Sono 21 i gol subiti, infatti, in altrettante partite. Un dato che non si vedeva dai tempi di Del Neri, sottolinea il quotidiano, ovvero da dieci anni.

Un campanello d’allarme per una squadra che resta prima in classifica ma che ha difficoltà nel trovare continuità di rendimento e solidità difensiva.

