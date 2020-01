GdS – I prezzi per Napoli-Barcellona hanno scatenato la rabbia dei tifosi

Il Napoli ieri ha comunicato i prezzi adottati per la sfida contro il Barcellona al San Paolo; la Gazzetta dello Sport parla della rabbia che è cresciuta tra i tifosi.

Una rabbia giustificata dal fatto che, per il quotidiano, i prezzi si aggiravano sui 30€ in media anche per la Champions League. Questo in virtù delle iniziative prese dal Napoli nell’ultimo periodo, come il mini abbonamento per il girone di ritorno.

Niente sconti per la gara contro il Barcellona, quindi, sottolinea la rosea. Ma nella giornata di ieri si è già fatto un confronto per approfondire di più la questione dei prezzi, proprio su questi lidi (QUI per leggerlo).

Comments

comments