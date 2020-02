GdS – Elogi al Napoli ed a Gattuso dopo la vittoria di ieri sera

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi elogia il Napoli di Gattuso visto ieri sera, nella semifinale di andata di Coppa Italia contro l’Inter.

Dopo le critiche per la partita contro il Lecce, arrivano i complimenti a Gattuso per la partita disputata dal Napoli ieri sera. La Gazzetta in edicola oggi, in merito alla partita, riporta che quello di ieri è stato “un Napoli ad immagine e somiglianza di Rino Gattuso“.

Un Napoli tosto, concentrato e combattivo con Demme il migliore in campo e Fabian Ruiz un fuoriclasse dormiente, scrive la rosea. Poi chiude sottolineando che gli azzurri, oltre ad aver difeso, hanno anche giocato; nel primo tempo il possesso palla è stato del 52%.

