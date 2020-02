Fabian Ruiz si riscatta: voti altissimi per lui oggi

Fabian Ruiz ha siglato il gol decisivo del match di ieri sera tra Inter e Napoli, semifinale di andata di Coppa Italia; per lui, oggi, voti alti dalla stampa.

Voti alti e tutti concordi, tra l’altro, dato che sia la Gazzetta dello Sport, sia il Corriere dello Sport che il Corriere della Sera è da 7 pieno. La rosea scrive che Fabian Ruiz asseconda il gioco del Napoli nella prima ora, per poi trovare lo splendido gol dopo una ripartenza e dialogando con Demme.

Per il Corriere dello Sport il gol è un gioiello che mancava da settembre, suo primo ed ultimo gol in questa stagione prima di ieri. Il Corriere sottolinea anche il fatto che ha chiuso non al meglio e che ha lottato fino alla fine. Per il Corriere della Sera, sempre riguardo al gol, “è progettato e realizzato con maestria“.

