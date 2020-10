GdS – Gattuso e la lezione a Gasperini, un messaggio chiaro al campionato

La Gazzetta dello Sport tesse le lodi al Napoli dopo la splendida vittoria degli azzurri contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

In particolare, il quotidiano sottolinea il primo tempo fatto dagli azzurri dove hanno praticamente chiuso la partita siglando i quattro gol. Una lezione che Gasperini, nel post-partita, di cui ha dovuto prendere atto riconoscendo la superiorità del Napoli in campo. Una squadra armonica nei movimenti, soprattutto dalla metà campo in poi.

Una vittoria schiacciante, conclude la Gazzetta, che manda un messaggio a tutto il campionato.

Comments

comments