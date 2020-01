GdS – Giuntoli vola in Spagna per chiudere la trattativa Lobotka

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sul fatto che Giuntoli è volato in Spagna per chiudere l’affare Lobotka.

Con l’ok da parte di De Laurentiis, che vuole rendere disponibile Lobotka per Gattuso già dalla prossima settimana, Giuntoli è volato in Spagna per chiudere la trattativa.

L’offerta del Napoli è quella già nota: 3 milioni per il prestito e l’obbligo di riscatto fissato a 17 milioni. A Madrid Cristiano Giuntoli incontrerà i dirigenti del Celta Vigo e mettere tutto nero su bianco; l’impegno del ds, inoltre, è quello di rientrare con il centrocampista, in modo tale da farlo sostenere le visite mediche a Villa Stuart.

Per Lobotka il contratto è di cinque anni a 2 milioni di euro a stagione.

